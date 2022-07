Occhieppo Superiore: finisce fuori strada col motociclo, 18enne in ospedale, foto archivio

È stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso il 18enne finito fuori strada a bordo del suo motociclo.

Il sinistro autonomo è avvenuto ieri a Occhieppo Superiore. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma stando alle prime ricostruzioni il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo per cause da accertare.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri.