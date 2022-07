Come scegliere un avvocato penalista

In Italia ci sono circa 230.000 avvocati di cui ben 26.000 circa solo nella Capitale. Vista “l’offerta” scegliere un avvocato che curi la nostra problematica di carattere penale non è cosa semplice. Nel caso specifico, la troppa scelta genera confusione e non facilita la scelta. Questo è determinato anche dal fatto che: 1) un avvocato del foro di Roma, può patrocinare una causa a Bolzano come a Palermo o Sassari; 2) non esistono specializzazioni vincolanti e questo significa che un avvocato civilista può patrocinare dinanzi ad un tribunale penale e viceversa. Quindi scegliere il proprio avvocato penalista, si ripete, non è cosa facile.

Come fare per scegliere un avvocato penalista

Oggi con Internet abbiamo la possibilità di spaziare. Se si scrive su Google avvocato penalista escono qualche cosa come 2.000.000 di risultati circa. Se andiamo a restringere il campo con una zona geografica come per esempio avvocato penalista roma ne escono circa 260.000. Numeri impressionanti. Inoltre non è detto che un bravo avvocato sia anche nelle prime pagine di Google. L’indicizzazione del proprio sito non è sinonimo di bravura o meno.

Quindi????

Beh sicuramente abbiamo amici e parenti che possono indirizzarci (diciamo alla vecchia maniera). Dopo che abbiamo alcuni nominativi è opportuno cercarli su Google e vedere se sono presenti on line. Se sono presenti allora potete verificare le loro competenze specifiche, vedere se scrivono articoli se alcuni giornali parlano di loro o meno. Insomma il controllo su internet è come una conferma o meno del nominativo che vi viene indicato.

Da cosa si capisce che quel determinato avvocato è avvocato penalista

Se è presente su internet è facile. Dopo che è stato fornito il nominativo, basta digitare su internet il nome e vedere le sue attività. Per esempio l’avvocato Daniele Ingarrica è molto presente su internet e ha un suo blog consigliolegale.com. E’ subito percepibile la sua formazione penalistica. il 90% degli articoli che scrive sono relativi al diritto penale. Nella pagina relativa alla sua descrizione è scaricabile anche il suo curriculum vitae.

Se non sono in possesso di un nominativo?

Allora non resta che la ricerca su internet. Magari provando a restringere il campo della ricerca inserendo come parole chiave il titolo di reato che vi viene contestato. Per esempio. se siete accusati di Stalking, cercate avvocato stalking. Certo non dovete fermarvi alle prime due o tre pagine, dovete guardarne molte. Oppure potete anche solo inserire il titolo di reato stalking e dovete scartare tutti gli articoli che rimandano al codice penale e spiegano il codice. Fatta questa cernita troverete articoli scritti da avvocati che parlano della materia e così avete già un plafond di nomi da contattare.

A questo punto come lo scelgo?

L’avvocato penalista è come il medico. Necessita di fiducia e di un feeling professionale, altrimenti il rapporto fiduciario che sta alla base del mandato non sarà mai tale. Quindi è necessario parlarci, andare presso il suo studio (se nella stessa città), oppure fare un collegamento via skype, zoom, meet o altra piattaforma (oramai causa pandemia siamo anche abituati ad utilizzare questi strumenti). Se ispira fiducia allora possiamo anche avvalerci della sua professionalità.

Due consigli. Il primo è quello di farsi fare un preventivo scritto. Il preventivo potrà anche essere costituito non da una somma certa e definita ma da un range o da un tetto massimo di spesa. Questo per non aver problemi in futuro. Il secondo è quello che un avvocato non è per sempre. Il cliente ha sempre la facoltà di cambiare avvocato. Se la prima scelta fatta non dovesse rivelarsi proficua o efficace, in tutta tranquillità si cambia avvocato.