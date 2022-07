Un lettore: "Pallacanestro Biella: il territorio c'è, manca la politica seria"

Caro Direttore, sono rimasto sconcertato, ma soprattutto dispiaciuto, dalle dichiarazioni e dagli articoli pubblicati riguardanti il triste epilogo di Pallacanestro Biella.

Mi dispiace sentire sempre dire che sia colpa del territorio e dei cittadini. E’ brutto sentirlo dire soprattutto da chi ha incarichi politici importanti. Certamente tutti vorremmo che ci fossero sempre fondi infiniti, sponsorizzazioni ricche, grande pubblico appassionato, però ogni tanto bisogna guardare alla realtà delle cose. Uno sport talvolta può anche non piacere a qualcuno, come ad esempio a me non piace il calcio e anche se avessi i mezzi non penso supporterei qualcosa che non sia di mio gradimento. Ritengo che lo stesso si debba ritenere valido anche per altri sport. Naturalmente se ci fossero delle colpe individuali, anziché sparare nel mucchio, sarebbe opportuno dire chiaramente a chi ci si riferisce, perché dichiarare che un territorio non supporta qualcosa è grave ed è offensivo nei confronti di molti.

Io da parte mia invece, pur rattristato dalla notizia, voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi in questi anni per averci fatto vivere qualcosa di estremamente bello: gli sponsor a cominciare da ING, FILA, LAURETANA, ANGELICO, ecc., le famiglie Savio, Angelico e le successive, tutti i soci, anche quell’azionariato popolare che forse è stato dimenticato da chi ha dichiarato che il territorio è stato assente, ma che tanto ha supportato la squadra in momenti di difficoltà, poi i dirigenti, gli addetti, i giocatori, i medici, i giornalisti e tutti coloro, istituzioni comprese, che hanno contribuito a farci respirare l’aria di uno sport bello, avvincente, coinvolgente.

Citando un amico giornalista: ”Pallacanestro Biella è stata portavoce di un territorio su scala nazionale ed internazionale” e io aggiungo che la politica di quello stesso territorio non ha mai saputo cogliere le occasioni di quanto il basket stava facendo per Biella.

Ricordo che al palazzetto di Biella durante le partite c’era la sponsorizzazione della Provincia di Fermo!!!! Gli industriali hanno fatto e fanno ancora moltissimo anche in tempo di crisi e per numerosi eventi del territorio. Dobbiamo ringraziare, non criticare. I problemi li hanno causati altri, li hanno causati coloro che non si sono adoperati per la crescita economica di un territorio.

Occorre soprattutto identificare quanto accaduto come conseguenza di un sistema politico che nulla ha saputo fare per attirare capitali, investimenti e sicuramente sponsorizzazioni. Pensiamo che pure i pannelli della pubblicità posti a lato della superstrada sono nascosti dalle piante invadenti. (questo forse per alcuni vale poco, ma è un sintomo). Pensiamo che solo nel 2022 siamo riusciti ad avere una linea ferroviaria elettrificata (forse nel Togo l’hanno avuta prima), che sono vent’anni ormai che parliamo di collegamento con Ghemme, quando l’ultimo tratto di quella strada è stato fatto dall’allora giunta Scanzio e negli anni successivi nessuno, ripeto nessuno, è riuscito a fare neppure un chilometro all’anno per raggiungere l’A26. Pensiamo a quanti, contrariamente a quanto si dica nelle dichiarazioni di questi giorni circa l’assenza del territorio, hanno contribuito mediante le donazioni per restaurare la cestovia del monte camino, e pensiamo a quale mancanza di lungimiranza c’è stata nelle amministrazioni politiche relativamente alla funivia del mucrone (abbiamo la cestovia ma la funivia è ferma). Qualche mese fa inoltre è stata chiusa la ferrata del Tovo e nessuno si è preoccupato di metterla in sicurezza per la stagione estiva. (LUNGIMIRANZA POLITICA) Inoltre, penso ai tanti privati, industriali, commercianti, semplici appassionati, che si spendono per il territorio, a chi sponsorizza le gare podistiche, ciclistiche, e tutte le altre manifestazioni sportive, a chi ha rimesso in piedi manifestazioni automobilistiche e le ha portate nei massimi campionati nazionali, all’Oasi Zegna che ogni inverno permette a tanti atleti di potersi allenare dietro casa e che d’estate è volano turistico del territorio.

Il territorio c’è e lo ha sempre dimostrato anche in tempo di crisi, è la politica seria che manca e le dichiarazioni che abbiamo letto ne sono la prova.