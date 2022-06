Valdengo, l’open day per aspiranti calciatori della Fulgor Ronco Valdengo

Come di consueto, durante la stagione estiva, ritornano gli open day delle scuole di calcio in vista della prossima annata 2022-2023. La Fulgor Ronco Valdengo aprirà le porte ai più piccoli nelle giornate di venerdì 1° luglio e sabato 9, dalle ore 17:30 per i nati dal 2012 al 2017 e dalle 18:30 per i nati nel 2010-2011.



La giornata, che si svolgerà presso gli impianti di via Libertà, a Valdengo, avrà lo scopo di presentare l’offerta della società e proporre ai presenti una prova direttamente sul campo. Per info: 347.5314776 (WhatsApp) o sedefulgor@gmail.com.