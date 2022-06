TeamVolley: Alessia Diego nuova responsabile di mini volley e under 13

C'è un ultimo avvicendamento nello staff tecnico del TeamVolley. Dopo tre stagioni, Ombretta Guerra, responsabile del settore mini volley, lascia i bimbi nelle mani di una vecchia conoscenza della famiglia biancoblù: Alessia Diego, che dopo quattro stagioni in nerofucsia alla Virtus Biella torna a casa per dedicarsi alle più piccole e ai più piccoli, fino all'under 12/13.

«Per prima cosa - dichiara Alessia Diego -, voglio dire che sono davvero molto felice di tornare dove fin da piccola mi sono avvicinata a questo bellissimo sport, e dove sono cresciuta sia come atleta che come persona. Sono consapevole di avere delle responsabilità importanti sulle spalle ricoprendo questo nuovo ruolo da allenatrice, e so che non sarà per nulla facile dopo i tre anni di Ombretta Guerra. Però sono pronta a mettermi in gioco perché questa è, prima di tutto, una sfida con me stessa. La mia parola d'ordine per il prossimo anno è "imparare". Entro a far parte di uno staff tecnico di prim'ordine e per questo non posso fare altro che apprendere e migliorare. Sono carica e motivata, e voglio assolutamente fare bene dimostrando a chi ha avuto fiducia in me di essere all'altezza di questo incarico».

«La dirigenza del TeamVolley è felice di riabbracciare Alessia e darle il benvenuto - dichiara il direttore sportivo Marco Motto -. Crediamo nelle sue qualità tecniche e umane, e siamo convinti che il bagaglio di esperienze che si è costruita in questi anni possa essere di esempio e insegnamento per le nostre piccole atlete. L'idea è quella di avvicinare anche il settore del mini volley e dell'under 13 alla filosofia di lavoro che abbiamo sperimentato negli ultimi anni con le ragazze più grandi: di conseguenza abbiamo pensato di fare in modo che Alessia possa coordinare il gruppo delle più piccole ma potendo fare sempre affidamento sull'intero staff tecnico in termini di collaborazione».

L'attività del mini volley, attualmente sospesa per la pausa estiva, riprenderà regolarmente dopo l'inizio delle scuole, a settembre.