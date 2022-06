“Su Nuraghe Calcio Biella”: gita premio in Sardegna con il Centro servizi FASI

Sono rientrati a Biella dalla vacanza premio in Sardegna gli atleti di “Su Nuraghe Calcio Biella”: un fine settimana carico di belle emozioni, raccontato per filmati e immagini sui canali social del Circolo sardo, qui raccolte in mosaico.

Spettacolari i tuffi da “S’Archittu” nel Comune di Cuglieri (Oristano) e il bagno nelle acque di “Is Arutas”: mare trasparente con acque che sfumano dall’azzurro intenso al verde chiaro, con sosta sulla “spiaggia dei chicchi di riso”, formata da minuscoli granelli tondeggianti di quarzite, cangiante di verde, di rosa, fino a diventare candida e trasparente.

Arrivo a destinazione e alloggiamento a Fluminimaggiore, in una bella casa con piscina, prima di un nuovo tuffo, questa volta nella gente sarda. Poi, Marina di Arbus e Cala Domestica prima del tour in gommone da Bugerru al Pan di Zucchero, uno scoglio per altri tuffi nel mare limpidissimo della costa Sud Occidentale dell’Isola, premiato da Legambiente e Touring Club.

Giro in gommone per nuovi bagni salutati da delfini con suggestivo attraversamento di grotte naturali. Dall’imbarcazione la vista dello sbocco a mare della Galleria Henry, silenzioso monumentale testimone della industrializzazione minerale ottocentesca, un tempo attraversata da treno a vapore per trasportare minerale a Porto Flavia.

L’intenso programma è stato messo a punto dall’incaricato del Circolo “Su Nuraghe”, Giovanni Mocci, giovane artigiano biellese, Sardo di seconda generazione, originario di Gonnosfanadiga.

Viaggio a lui affidato per premiare il secondo posto conquistato nel Campionato provinciale di calcio a 7, 2021-2022, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva, presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Viaggio in Sardegna sostenuto dal Centro servizi F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia); reso possibile grazie alla generosa sensibilità di "Autoriparazioni Tarasco" di Biella e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ponderano.

Al di là di sempre discutibili classifiche, il viaggio premia una stagione sportiva vissuta da protagonisti, che ha visto i giovani di “Su Nuraghe Calcio Biella” dominatori per gran parte del Campionato appena concluso.