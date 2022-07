Scherma, Jessica Lagna della Pietro Micca diventa istruttrice

Pietro Micca, attraverso il suo presidente Giuseppe Lanza, è felice di poter annunciare che l'istruttrice di secondo livello Jessica Lagna ha superato brillantemente nei giorni scorsi l'esame di istruttore di terzo livello SNAQ laureandosi ufficialmente Maestro di scherma presso la sede della Federazione Italiana Scherma a Roma.

Dichiara il presidente Lanza: "Sono molto contento di questo importante titolo conseguito dalla nostra Jessica che è cresciuta all'interno di Pietro Micca prima come atleta e poi come tecnico all'interno della nostra sala scherma.

Un percorso che la vista crescere tecnicamente ed umanamente sempre con il continuo confronto e scambio di esperienza con il nostro Maestro Cinzia Sacchetti che per lei è mamma, tecnico, e collega ma soprattutto le ha trasmesso quella passione e la voglia di mettersi sempre in gioco e di cercare di evolversi in autonomia, ma sempre vicina con una presenza discreta.

Questo importante tappa nel percorso tecnico di Jessica fa parte della volontà di supportare come Pietro Micca i nostri tecnici di tutte le discipline a crescere da un punto di vista della formazione e delle esperienze perché sia io come presidente, ma anche tutto il direttivo, siamo convinti che una società sportiva deve puntare sui propri tecnici cercando di dare loro tutto il supporto possibile anche nella formazione proprio perché sono coloro a cui vengono affidati i nostri ragazzi e le nostre ragazze per cercare di far sviluppare in loro principalmente i loro talenti personali, la loro crescita umana ed anche la loro crescita sportiva".

Jessica Lagna ha sostenuto l'esame presso la sede della Federazione Italiana Scherma esame che prevede una preparazione su tutte e tre le armi della scherma spada, specialità praticata nella sala scherma di Pietro Micca, sciabola e fioretto alla presenza di Andrea Cipressa ex ct della nazionale di fioretto, Lucio Landi presidente AMIS Scherma e Maestro di sciabola, Pietro Gnisci Maestro di spada e presidente di commissione Maurizio Randazzo ex nazionale di spada e ora consigliere federale.