Il libero Silvia Sormani firma per la Virtus

Virtus Biella comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2022/2023 con l’atleta Silvia Sormani.

Libero, nata a Busto Arsizio il 20 maggio 2003, Silvia raggiunge Biella in uscita dal roster di Serie A2 della Futura Volley Giovani. Ha mosso i primi passi sottorete nel club della sua città, nel ruolo di schiacciatrice. In biancorosso ha conquistato tre titoli provinciali, i primi due nella stagione 2014/2015 con l’Under 12 e in quella successiva con l’Under 13.

Grazie alle sue crescenti prestazioni si è ritagliata un ruolo da protagonista nel campionato di Serie D e nel 2017 è stata aggregata nel roster di B2. Al proprio bagaglio d’esperienza e traguardi, Silvia ha poi aggiunto nella stagione 2018/2019 il titolo provinciale della categoria Under 16, conquistato da miglior giocatrice delle finali, la promozione in Serie C e la convocazione in Nazionale Under 16.

Nell’estate del 2019 si è trasferita al Club Italia: a Roma ha esordito nel campionato di Serie A2 e completato la sua trasformazione tecnica da schiacciatrice al ruolo di libero. Nella stessa estate è stata anche pre convocata da coach Marco Mencarelli per l’European Youth Olympic Festival di Baku.

Un anno fa il rientro a Busto Arsizio, inserita in Prima Squadra ancora minorenne nelle fila della Futura Volley Giovani di A2; quando chiamata in causa, ha sempre risposto con prestazioni positive. Queste le sue prime parole da nuova atleta della Virtus: «Sono molto felice ed emozionata di iniziare questa nuova esperienza a Biella. Ho conosciuto l’ambiente Virtus durante un allenamento e mi ha colpito tutto, a cominciare dalla grande serietà del Club. Ho già parlato con coach Marangio e con il presidente Nicolò Pizzato, ottime persone, e non vedo l’ora di iniziare sul campo questo nuovo percorso. Sarà il mio primo anno da titolare e voglio mettermi alla prova con positività, propensa sempre a fare il meglio. Ci aspetta una stagione ricca di emozioni, sono sicura che lavorando bene porterà a tutti grandi soddisfazioni».

Elena Ubezio (Ube), Direttore Sportivo di Virtus Biella, commenta: «Il ruolo del libero è tra i più strategici all’interno della squadra perché richiede grande impegno di responsabilità e la predisposizione a essere punto di riferimento per tutta l’attività di seconda linea. Con Silvia abbiamo sicuramente portato in casa Virtus un elemento che saprà soddisfare queste caratteristiche, forte dell’esperienza maturata all’interno del roster di A2 e dei costanti contributi che ha dato in questi anni passati alla Futura Volley di Busto Arsizio; di questa società ringrazio Matteo Lucchini (allenatore ora passato al ruolo di D.S.) per la disponibilità e il confronto. Coach Marangio ha avuto modo di vedere Silvia all’opera e ne è già entusiasta, ora aspettiamo di farla conoscere a tutto lo staff e ai nostri tifosi».