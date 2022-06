Corradino su Pallacanestro Biella: “Spiace non aver fatto 'gruppo', il territorio non ha risposto come avrei sperato”

Tifosi, addetti ai lavori, giornalisti, sportivi, dirigenti, politici, istituzioni: sono davvero tantissimi i commenti che ruotano attorno al drammatico epilogo di Pallacanestro Biella (leggi qui), condivisi in queste ore sui social. Prevalgono sentimenti di tristezza, rassegnazione e profondo rimpianto.

Anche il sindaco di Biella Claudio Corradino ha voluto dire la sua sulla vicenda. “Pallacanestro Biella ha rappresentato molto per questo territorio – si legge nella nota - Non solo è stata una società sportiva, che come tutte quelle del nostro Biellese meritano attenzione e affetto specialmente per l’attività svolta in campo giovanile, ma è anche un brand che ha veicolato per quasi trent'anni il nome di questo territorio in tutta Italia. Leggere ora il comunicato societario dove si evidenzia come 'si è giunti alla triste consapevolezza da parte del gruppo societario di non possedere le potenzialità economiche e organizzative necessarie per far fronte ad una ulteriore stagione sportiva' mi riempie di tristezza e amarezza. Già due anni orsono, in occasione di un incontro avuto in Comune con i vertici societari, ribadii più volte la mia ferma volontà di avviare un’azione politico/istituzionale al fine di creare le condizioni per avvicinare nuove forze e interlocutori al progetto, sottolineando che se il club avesse voluto avviare azioni 'popolari' sarei stato il primo, a titolo personale, a sottoscrivere un contributo che potesse risultare un volano per stringere gli sportivi e la comunità attorno a una realtà che ha saputo regalare tante emozioni e messaggi di speranza a questa città. Nei giorni scorsi, anche il mio vice Giacomo Moscarola, da sempre molto attento alle vicende sportive, si era soffermato sull'argomento sottolineando come 'Purtroppo siamo stati spettatori di questo triste declino dopo che negli anni, questa amministrazione si è spesa moltissimo (vedi convenzione per l’utilizzo del Forum) per cercare di aiutare, per quanto possibile, un’eccellenza del nostro territorio'. Ritengo che le forze per mutare questo scenario ci sarebbero state, ma sono mancate quell’unione e coesione che avrebbero potuto dare la svolta. Spiace non aver fatto 'gruppo' e in questa occasione il territorio non ha risposto come avrei sperato. Ora il mio pensiero è rivolto anche al florido settore giovanile, che tante gioie ha saputo regalare nel tempo. L'amministrazione farà tutto quello che è nelle sue possibilità affinchè questo prezioso know-how non venga disperso, ma possa invece trovare nuova linfa”.