Calcio, a Cossato arriva mister Braghin: Casazza nuovo direttore generale

Cambio in panchina per il Città di Cossato. I blues annunciano l'approdo di Maurizio Braghin, allenatore professionista con diverse esperienze in Serie B e Lega Pro.

L'annuncio ufficiale è stato reso noto con una nota stampa: “A lui viene affidata la guida tecnica della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva 2022/2023 – si legge - Per quanto riguarda la dirigenza, nel ruolo di direttore sportivo è stato confermato Roberto Mortarino, manager esperto e profondo conoscitore del calcio regionale, che sarà affiancato dal nuovo direttore generale Alberto Casazza, da anni responsabile tecnico e sportivo del nostro settore giovanile. L'Usd Città di Cossato vuole, inoltre, ringraziare per il lavoro svolto e gli ottimi risultati raggiunti l'allenatore uscente Thomas Forzatti”.