Biella 4 Racing conquista la classe R1 al Rally di Alba

Un’edizione del Rally di Alba impegnativa ma che porta un altro trofeo in casa Biella 4 Racing grazie a Luca Colongo, impegnato in gara a dettar la strada a Cristian Lisato, a bordo della loro Citroen DS3 R1 - Racing Club - Worldmotors.

Per la coppia Biellese un buon rally, condotto su di un ritmo elevato ma regolare, senza eccessivi rischi, che li porta al sessantatreesimo posto della classifica generale della gara CRZ, in una manifestazione che si è rilevata selettiva, con molte uscite di strada causate dall’elevato ritmo della competizione e dalle strade che si sono sporcate sempre più con il passaggio dei vari concorrenti in gara.

“Per me era la prima volta al Rally di Alba”, esordisce Luca Colongo, “finora lo avevo solo potuto seguire da spettatore, e già l’essere al via mi rendeva orgoglioso. Si è capito subito fin dalle ricognizioni che la gara sarebbe stata molto veloce e che le strade si sarebbero sporcate molto, così come poi è accaduto. Cristian ed io abbiamo improntato il nostro rally su di un passo elevato ma senza voler strafare, e l’idea ci ha premiato, portandoci in fondo e cogliendo l’affermazione nella nostra classe. Un risultato importante in ottica Coppa Rally di Zona visto il coefficiente maggiorato della gara. Ora vedremo come affrontare al meglio il resto della stagione”.