Gazebo divulgativi contro il caro vita del Coordinamento delle Sinistre d’Opposizione

Il Coordinamento delle Sinistre d’Opposizione di Biella e Vercelli (Partito della Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Partito Comunista dei Lavoratori e Partito marxista-leninista italiano) riprende il lavoro di radicamento politico nel territorio biellese con presìdi informativi democratici e popolari.

Nello specifico, tutti i sabati del mese di luglio, realizzeremo dei gazebo divulgativi contro il caro vita e per l’aumento dei salari, degli stipendi e delle pensioni in quanto le politiche antipopolari e guerrafondaie, realizzate dal governo del banchiere massone Draghi, stanno trascinando la cittadinanza biellese sul lastrico impedendogli di condurre una vita dignitosa e negando, di fatto, un futuro sereno alle giovani generazioni.

Saremo in piazza sabato 2 e 16 luglio 2022 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 in via Lamarmora nei pressi dell’ufficio ATL e sabato 9, 23 e 30 luglio 2022 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 in via Italia angolo via Battistero nei pressi dell’ufficio Informagiovani per manifestare tutta la nostra opposizione alle attuali politiche economiche e per rivendicare un immediato e consistente aumento degli stipendi e delle pensioni per arginare la galoppante inflazione.

Saremo in piazza con tutte le biellesi e i biellesi che, insieme a noi, vorranno lottare per ottenere poderosi aumenti di risorse economiche per sanità e scuola pubblica, contro l’aumento della spese militari e contro l’invio delle armi all’Ucraina!