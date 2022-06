Strona, un tour della valle al primo raduno dell'associazione Strona Motor Event

Primo raduno autostoriche per l'associazione Strona Motor event domenica 10 luglio evento riservato alle autovetture con più di 20 anni. Ritrovo in piazza del teatro di Strona di prima mattina e partenza alle 9.30 per toccare lungo il giro turistico sulle orme del Rally Lana storico i comuni di Mezzana Mortigliengo, Valdilana (soprana), Curino, Pray, Ponzone e successiva tappa a Crocemosso presso il circolo Arci per l'aperitivo.



Ripartenza alla volta di Trivero fraz. Castagnea ed arrivo per il pranzo a Portula dove l'associazione "etv odv biellese orsi nel mondo" organizzerà un pranzo improntato sui piatti tipici delle zone terremotate di Amatrice e Norcia. Il prezzo per la partecipazione è stato fissato in 30 euro a persona mentre le iscrizioni chiudono il 4 luglio e possono essere confermate agli organizzatori telefonando a Silvano 335.6237924 Michele 333.9753833 Claudio 340.2936950