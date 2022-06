Incontro genti del Rosa 2022

Riprendono finalmente gli annuali incontri delle Genti del Rosa, l’ormai tradizionale raduno delle popolazioni delle valli intorno al massiccio del Monte Rosa.

L’evento organizzato a rotazione dalle sezioni del CAI di Varallo, Macugnaga, Biella, Gressoney e Verrès, quest’anno si terrà nella bella Valle d’Ayas. L’incontro è fissato per sabato 2 luglio in località Alpe Metzan (2031 m.).

PROGRAMMA:

ore 8,30 partenza da località Barmasc per l’Alpe Metzan (tempo di percorrenza circa 1 ora -contattare i numeri indicati per il trasporto di persone disabili);

ore 11,30 Santa Messa;

ore 12,30 momento conviviale e distribuzione di un piatto caldo.

PER INFORMAZIONI:tel. 349.1418275 / 333.174 8905 oppure 0125.920200 (giov. 20.30 - 22.00)e-mail: info@caiverres.it - www.caiverres.it