Biella, rinviato il concerto della Flu Band di sabato 2 luglio

Sabato 2 luglio, in piazza Colonnetti a Biella, si sarebbe dovuto svolgere il concerto gratuito della Flu Band, gruppo musicale di liscio nato nel 2007. L’evento, facente parte del programma “Biella Estate” non potrà andare in scena alla data prevista a causa di motivi organizzativi, come comunicato dall’amministrazione.



L'appuntamento musicale è pertanto rimandato a data da destinarsi.