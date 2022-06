Gruppo Giovani Imprenditori, la delegazione biellese al convegno nazionale a Rapallo

"La proposta sostenuta in modo forte e chiaro dai Giovani Imprenditori riuniti a Rapallo è la riduzione del cuneo fiscale: una proposta che condivido con convinzione, considerato il grande beneficio che può generare non solo per le imprese, ma soprattutto per i lavoratori. Un altro punto emerso molto chiaramente è la necessità impellente di attivare le riforme: non sono più prorogabili". Così Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese, commenta i temi emersi al 51° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori, che si svolge tradizionalmente a Rapallo nel mese di giugno.

Relatori di spicco del mondo socio economico e della politica si sono succeduti sul palco del convegno parlando di "PaesEuropa. Tempo di nuova globalizzazione". Guidata dal presidente Christian Zegna, la delegazione biellese che ha partecipato al convegno è composta da Lorenzo Grosso, Simone Ubertino Rosso, Stefano Sanna e Guido Frascadore.

"Partecipare a questi eventi di respiro nazionale è un'occasione importante per poter ampliare la prospettiva di visione anche oltre i limiti territoriali e per riuscire così ad interpretare in modo diverso anche quello che succede a livello locale - sottolinea Zegna -. E' un'opportunità straordinaria per potersi confrontare con altri imprenditori sulle problematiche comuni e sulle possibili soluzioni. E' fare networking, il valore di appartenere al Sistema Confindustriale".