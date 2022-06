Paura a Biella, trattore con rimorchio si ribalta sotto il ponte della Tangenziale FOTO

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, 30 giugno, a Biella. Per cause da accertare, un trattore con rimorchio si è ribaltato nelle stradine sottostanti il ponte della Tangenziale. Sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo agricolo e affidare il conducente alla prima assistenza del 118.