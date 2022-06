Muore a 100 anni Zaira Onor, sarta per tutta la vita e donna devota alla Madonna

Preghiera e istruzione. Questi i pilastri di Zaira Onor, mancata ieri, all'età di 100 anni, circondata dall'affetto dei suoi cari. Originaria del Veneto, è stata nel 1946 una delle prime donne a votare in Italia. Spesso era solita parlarne con i familiari con grande orgoglio.

Sul finire degli anni '50 si stabilì nel Biellese, dove diventò sarta apprezzata per le sue doti umane e professionali. Fino alla pensione ha vestito con amore e passione parenti, amici e tanti biellesi. Non si è mai sposata ma ha dedicato la sua esistenza alla preghiera e alla devozione alla Madonna: spesso, si recava in pellegrinaggio a Lourdes con l'OFTAL Biella e in processione al Santuario di Oropa.

Una vita di fede e grande moralità. Il Santo Rosario verrà recitato stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Vigliano Biellese. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, alle 10 di domani, 1° luglio.