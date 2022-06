Maxi incidente a Tollegno con 5 auto, a Sandigliano scontro moto-camioncino: in ospedale centauro

Raffica di sinistri stradali nel Biellese. Ieri sera, poco prima delle 20, una moto e un camioncino si sono scontrati a Sandigliano: ad avere la peggio, proprio il centauro, trasportato in ospedale dal 118 per le cure del caso. Per lui si parla di una prognosi di circa 5 giorni.

Stamane, invece, 5 mezzi sono rimasti coinvolti in un maxi incidente a Tollegno: fortunatamente, non si sono registrati feriti mentre è in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto, con i rilievi affidati agli agenti della Polizia Stradale. A Massazza, nessuna conseguenza grave per il conducente dell'auto, rimasto implicato in maniera autonoma.