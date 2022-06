Gattino gettato dal finestrino di un'auto in corsa, Scicolone: “Ha il femore spappolato, va ricostruito”

La crudeltà dell'uomo non conosce confini. Un gattino è stato buttato nei giorni scorsi dal finestrino di un'auto in corsa tra i territori di Salussola e Cavaglià.

A darne notizia Alberto Scicolone, presidente dell'associazione Legami di Cuore: “Stiamo verificando se ci sono telecamere in zona. L'abbiamo portato di corsa in clinica a Ivrea. Ha il femore spappolato e va ricostruito. Per chi volesse aiutarci, abbiamo realizzato una raccolta fondi: C/C intestato a: Legami di Cuore – ODV presso Biper Banca, filiale di Biella con IBAN: IT64Q0538722300000035195789, con causale un aiuto per Billo. Inoltre, se qualcuno ha visto qualcosa non esiti a contattare le forze dell'ordine”.