Biella, fumo dal motore dell'auto: accosta e lancia l'allarme

Mentre percorre via Case Sparse, nota del fumo che fuoriesce dalla sua auto, si spaventa, accosta e lancia subito l'allarme.

È accaduto intorno alle 7 di questa mattina, 30 giugno, a Biella: stando alle informazioni raccolte, non si è trattato di un principio d'incendio ma di una rottura meccanica del motore, con conseguente riversamento in strada di diversi quantitativi di olio. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il personale della pulizia delle strade per la messa in sicurezza dell'arteria.