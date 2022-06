Biella, abbraccia un anziano e gli sfila l'orologio d'oro

Nuovo caso di furto a Biella. Stando alle prime ricostruzioni del caso, una donna avrebbe fermato un anziano residente in città per abbracciarlo con calore. Negli stessi istanti, gli avrebbe sfilato l'orologio d'oro che teneva al polso per poi fuggire a gran velocità. Il pensionato ha avvertito i Carabinieri raccontando loro quanto accaduto.