Biacco in difficoltà, soccorso dai Vigili del Fuoco VIDEO

Intervento dei Vigili del Fuoco per un biacco in difficoltà, finito all'interno di uno spazio pieno d'acqua. La squadra è riuscita, con pazienza, a recuperare il rettile e a rimetterlo in natura. Il fatto è avvenuto oggi, 30 giugno, a Biella.