Vacanze al lago nell’Italia del Nord

Vacanze al lago?

Come ogni anno, l’estate si avvicina. Come ogni anno, è il momento di cominciare ad organizzare un viaggio di relax. Ma dove andare?

Al mare siamo stati l’anno scorso, in montagna siamo stati alla fine di febbraio… Al mare, in pieno luglio, le località turistiche sono tanto affollate da divenire impraticabili; in montagna, in pieno luglio, manca il fascino e la comodità di avere il mare a pochi metri da casa. Al mare il caldo è eccessivo; in montagna non fa abbastanza caldo.

Insomma, potremmo continuare a lungo con questo elenco: tutti conosciamo bene queste e le altre problematiche che precedono i nostri viaggi estivi. Di volta in volta siamo assaliti dai dubbi e dalle incertezze: dov’è meglio andare? Che luoghi potrei visitare?

Oggi, vi daremo alcuni consigli per un viaggio fuori dal comune in alcuni dei luoghi più belli dell’Italia del Nord: il lago di Como, il lago di Garda, il lago Maggiore. Esattamente: le vacanze al lago, ci avevate già pensato?

Perché il lago

I laghi dell’Italia del Nord, e le cittadine che li incorniciano, sono tra i luoghi più affascinanti dell’intera penisola. Basti pensare al lago di Garda: proprio lì sorge la piccola città di Desenzano, che, affacciata sul lago, è un vero e proprio gioiellino architettonico.

Non si tratta solo di bellezza estetica: l’acqua del lago è tanto bella da mozzare il fiato e non ha nulla da invidiare alle acque del Sud. Per non parlare di Sirmione (o Sirmiù, come la chiamano i bresciani): storica città fortificata che sorge sempre sul lago di Garda, e che, già ad un primo sguardo, non può che lasciare a bocca aperta.

Ma… perché il lago? Sia che si tratti del lago di Como, del lago di Garda, o del lago di Bracciano, la risposta è la stessa: si tratta di luoghi meravigliosi che permettono di vivere un’estate al mare senza dover affrontare le scomodità del mare: il caldo, l’afa, la folla di bambini urlanti. Trovandosi molto al Nord, infatti, a metà strada tra le Alpi e le pianure, queste zone hanno temperature miti e perfette anche nel bel mezzo dell’estate.

Cosa fare al lago?

Le vacanze al lago sono perfette anche per un’altra ragione: trovandosi vicino alle montagne e allo stesso tempo nei pressi di specchi d’acqua cristallina, consentono di combinare gli sport da montagna con quelli tipici dell’estate.

Andando sul lago di Como e nelle splendide cittadine che lo circondano, ad esempio, avrete la possibilità di andare a fare trekking, mountain-bike, scalate, e, il giorno dopo, di andarvi a fare un giro in barca nel centro del lago.

Per quanto riguarda il noleggio barche su uno dei laghi non avrete alcuna difficoltà: potrete noleggiare un’imbarcazione direttamente nella cittadina che sceglierete come meta per il vostro viaggio.

Riguardo ai luoghi migliori da visitare, questi sono i nostri consigli:

sul Lago di Garda, come dicevamo, è imperdibile Desenzano, cittadina-gioiello dalla grande eleganza. Sempre sul Garda fate un salto a Sirmione, dove, noleggiata una barca, potrete andare a fare il bagno nelle splendide acque poco distanti dalla città.

Sul lago di Como, consigliamo la stessa Como, Menaggio e Mandello del Lario, cittadine dai colori accesi e brillanti, che competono in bellezza con i più bei borghi delle Cinque Terre .

Infine, sul lago Maggiore, ricordiamo Locarno e la splendida città di Arona: anche qui è l’eleganza architettonica a farla da padrona.

Così, alla classica alternativa tra mare e montagna, pensiamo di avervi dato una soluzione: lago di Garda, lago di Como, lago Maggiore. Come capirete sulla vostra stessa pelle: non c’è niente di meglio per una bella estate in perfetto relax.