Tre giorni di festa a Benna con cene, musica e concerto della Fanfara Alpina

Le associazioni di Benna, con il patrocinio del Comune, organizzano la Festa ad San Pero, nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio. Vediamo nel dettaglio il programma della festa: venerdì appuntamento per cena dalle ore 19 in Viale Viare Lunghe. Il menù della cena prevede grigliata, fritto di pesce e panini. A seguire, dalle ore 22, spazio al Rhytm Party 90/00 & Reggaeton Night.

Sabato, sempre a partire dalle 19, cena con asino e polenta, oltre a grigliata, fritto di pesce e panini. Dalle 22 intrattenimento musicale con Situazionisti Live Band. Domenica 3, ultimo giorno di festa, si parte dal mattino: alle ore 9.30 è in programma la S. Messa di San Pietro, al termine della quale ci sarà un ricco aperitivo. Alle ore 17 avrà luogo l’inaugurazione del cippo dedicato all’alpino Claudio Bona, venuto a mancare nel settembre 2020, seguito dal concerto della Fanfara Alpina Valle Elvo (17.30). In serata, dalle 19.30, Pasta Party per tutti.