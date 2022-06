Ecco le previsioni del tempo

Come sarà il tempo nei prossimi giorni?

Oggi giovedì 30 giugno il cielo è soleggiato al mattino. Rapido sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sui rilievi dalle ore centrali, rimane più soleggiato sulle

pianure con locali annuvolamenti più estesi in serata sui settori pedemontani dal Torinese al Verbano. Nel pomeriggio qualche isolato rovescio o temporale sui

settori alpini. In serata passaggio di rovesci e temporali più estesi nelle vallate valdostane e dell'Ossola, localmente in sconfinamento sulle pianure adiacenti soprattutto tra Biellese e Verbano. Fenomeni più isolati sulle alte vallate tra Alpi Marittime e Torinese. Minime in aumento (15/19 C in pianura e bassa collina; 13/17 C tra 500 e 1000 metri; 11/15 C tra 1000 e 1500 metri). Massime stazionarie (27/31 C in pianura e bassa collina; 25/29 C tra 500 e 1000 metri; 21/25 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 4000-4200 metri nelle ore centrali



Domani, venerdì 1 luglio fino alle ore centrali il cielo sarà irregolarmente nuvoloso sui settori alpini con annuvolamenti più estesi nelle vallate dal Monviso all'Ossola;

maggiori schiarite in pianura con addensamenti sui settori pedemontani e

condizioni più soleggiate sul Basso Piemonte. Nubi in diradamento nel pomeriggio con condizioni ovunque più soleggiate salvo residui annuvolamenti sulle zone alpine. Tra la notte e il mattino ancora rovesci e qualche

temporale nelle vallate dal Monviso all'Ossola e più localmente sui settori pedemontani e sulle pianure tra Biellese e Verbano. Nel pomeriggio rimane qualche isolato rovescio sui rilievi, in esaurimento. Quota neve sui 3000-3300 metri tra la notte e il mattino

Temperature: minime stazionarie (15/19 C in pianura e bassa collina; 13/17 C tra 500 e 1000 metri; 11/15 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in lieve calo (26/30 C in pianura e bassa collina; 23/27 C tra 500 e 1000 metri; 20/24 C tra 1000 e 1500 metri). Nelle ore centrali zero gradi a 3600 metri a Nord, 4000 metri a Sud