Turismo accessibile: parte la salita sperimentale del progetto di inclusione del Gal Biella

È ufficialmente partita la salita sperimentale del progetto “MèSenté”, lanciato dal Gal Montagne Biellesi, con lo scopo di rendere il turismo e la montagna accessibili a persone con disabilità. Nella giornata di ieri, mercoledì 29 giugno, la guida turistica Diletta Zanella ha accompagnato Pompea Fiorini e Dario Sorgato, due persone non vedenti, fino alla capanna Gniffetti sul Monte Rosa.



L’obiettivo finale della sperimentazione sarà quello di raggiungere la capanna Margherita a 4554 metri di altezza. Per ulteriori approfondimenti sul progetto si rimanda all’articolo “MèSenté: il progetto Gal di accoglienza turistica per persone con disabilità”.