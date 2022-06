Gattino gettato dal finestrino di auto in corsa nel Biellese: lo sdegno di Nanogatto di Newsbiella

“A nove anni di distanza da un terribile episodio che mi ha visto coinvolto come gatto, mi si è riaperta una ferita che pensavo fosse ormai chiusa: nei giorni scorsi, un altro gattino è stato scaraventato a terra (leggi qui) da un’auto riportando gravi lesioni, proprio come era capitato a me. Fatalmente nella stessa zona tra Cavaglià e Salussola. Per un paio di giorni, sono stato nascosto nelle fogne, fuggendo da ogni contatto umano. Nell’occasione, sono stato più fortunato e me la sono cavata rompendomi i denti e ferendomi bocca, mento e palato. Oggi Billo sta lottando con forza per sopravvivere e spero possa farcela perché ogni vita animale è preziosa, ha un valore e va rispettata. Mi si rizza il pelo nel parlare di certi argomenti… animali maltrattati, gettati nei cassonetti, nei sacchetti della spazzatura, abbandonati e sinceramente non vorrei più tornare a parlare di argomenti simili...: siate rispettosi e amate i vostri animali, proprio come noi animali amiamo voi umani!"