A Valle Mosso ultimo appuntamento con i Venerdì letterari

Venerdì 1° luglio ultimo appuntamento della serie di conferenze intitolata "I venerdì letterari 2022" dell'Associazione culturale "La finestra sull'arte" di Mosso, Valdilana. L'edizione di quest'anno, curata da Franco Bianchini, Giancarlo Crosa e Lelia Zangrossi, ha visto valenti relatori, tra i quali Ugo Nespolo, Fulvio Conti, Marcello Vaudano, Massimiliano Franco, Luisa Boscolo e Piera Mazzone.

Argomento trattato dal relatore in uno dei suoi importanti saggi e che per lungo tempo è passato nel silenzio e che solo da pochi anni viene ricordato, anche sui libri di scuola, in tutta la sua violenta e dolente realtà. La conferenza si terrà a Mosso di Valdilana nel cine-teatro parrocchiale, alle ore 21,00.