Donato, recuperata la tradizionale "benedizione dei bambini" FOTO

Grande affluenza di pubblico per la Messa con il Coro e la Benedizione dei Bambini il 25 Giugno 2022 nella chiesa di San Giovanni Battista a Ceresito di Donato, organizzata dall'Associazione Culturale Rina Valé - presidente l'arch. Beatrice Bongiovanni che si è dedicata anima e corpo per la buona riuscita della giornata - e dalla ProLoco di Donato che ha collaborato attivamente.

Nel pomeriggio dopo i giochi per i bambini la ricca merenda sinoira ha soddisfatto i presenti.

Durante tutta la giornata si è svolta l'esposizione e la vendita per beneficenza di Bambole da collezione, alcune davvero molto preziose, che Albertina, Bruna e Maria Garbaccio unitamente a Michela e Susanna hanno allestito nell'area antistante la loro abitazione e vicina alla Chiesa.

Dalle 21.00 il Concerto d'organo che Matteo Gerotto ha tenuto, in occasione del 150° anniversario dalla costruzione dello strumento realizzato da Camillo Guglielmo Bianchi nel 1872, nella stessa Chiesa di Ceresito, ha emozionato i presenti che, da parecchi decenni, non avevano più avuto occasione di ascoltare l'organo in funzione, ma soprattutto ha fatto rivivere ricordi passati ai presenti che allora erano bambini.