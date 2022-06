Triathlon, grande soddisfazione per Stefano Pozzo all'Ironman di Nizza

All'Ironman di Nizza, competizione sportiva suddivisa tra nuoto (3,8 km), bici (180 km) e corsa (42 km), svoltasi domenica 26 giugno; Stefano Pozzo è stato il portacolori dell’Ironbiella e ha scritto il suo nome nell’elenco dei Finisseur chiudendo la sua solida prova con grande soddisfazione.

Il nuoto in mare, l’importante dislivello nella frazione Bike e la conclusione della gara con la frazione Run nella rovente Promenade des Anglais sono i fattori che caratterizzano questo storico IM e mettono sempre a dura prova tutti i concorrenti.



Stefano è oramai un vero specialista delle lunghe distanze, con tanti mesi di preparazione e duri allenamenti per essere sempre pronto per questi importanti appuntamenti.