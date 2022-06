Si aprono le iscrizioni al Rally Lana 2022

Da oggi, 29 giugno, sino a mercoledì 20 luglio saranno aperte le iscrizioni al 35. RallyLANA, gara valevole per il Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) e per la Coppa Rally 1^ Zona (Piemonte e Valle d’Aosta) a massimo coefficiente (1,5) ma anche per tanti trofei (Peugeot, Renault, Suzuki, Pirelli Accademia, Michelin Rally Cup, R Italian Trophy), e naturalmente per il campionato piemontese e per il “Memorial Meme Gubernati”.

Per la storica gara biellese si tratta dell’edizione che segna il ritorno fra i rally con validità Tricolore, come si conviene ad un evento che vanta nel suo albo d’oro ben 10 piloti che hanno conquistato il titolo di Campione d’Italia: Miki Biasion, Adartico Vudafieri, “Tony”, Dario Cerrato, Piero Longhi, Andrea Dallavilla, Gianfranco Cunico, Andrea Aghini, Renato Travaglia, Andrea Crugnola. Senza scordare altri nomi significativi come quelli del biellese Piero Liatti (ultimo pilota italiano ad aver vinto un rally di campionato del mondo, il Rally di Montecarlo) e di Elwis Chentre, campione in carica della 1^ zona e vincitore della finale nazionale di Coppa Italia 2021, l’anno dopo Corrado Pinzano, il pilota biellese organizzatore e anima della rallyLANA.ALIVE a.s.d., che con il supporto tecnico della New Turbomark è stata l’artefice del ritorno e del rilancio di successo del RallyLANA.

Il 35. RallyLANA entrerà nel vivo giovedì 28 luglio con distribuzione del road book, ricognizioni del percorso e inizio delle verifiche tecniche. Venerdì 29 luglio (dalle 10 alle 14) ci sarà lo shakedown a Tollegno mentre in serata dalle ore 21 in Piazza Martiri della Libertà si avrà la partenza della competizione con disputa della prima prova speciale la Città di Biella da 23,5 km.

Sabato 30 luglio, dalle ore 7 dopo la sosta notturna, la ripartenza con l’effettuazione delle altre sei prove speciali del rally: nell’ordine il trittico Bielmonte da 10,4 km, Ailoche da 11,5 km e Curino da 13,35, da ripetere dopo il riordino/parco assistenza di metà giornata a Biella. Arrivo finale in Piazza Martiri della Libertà dalle ore 17.01.

Tutti i dettagli della gara, con programma completo e tabella distanza e tempi si possono trovare sul sito www.rally-lana.it e su App. Sportity (Password LANA35).