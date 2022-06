Pollone, Pedale Cossatese propone la cicloscalata “Alpi quota 1000”

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo nella giornata di sabato 2 luglio con la cicloscalata “Alpi quota 1000”, organizzata dall’associazione Pedale Cossatese. Il ritrovo è programmato per le ore 13 a Pollone, in piazza S. Rocco, luogo in cui avverrà anche la partenza delle ore 14:30.



Il percorso prevede un primo tratto di 5 km fino alla rotatoria di via Ivrea a Biella, successivamente ci sarà un’inversione al bivio per strada Calaria e la ripartenza per via Pollone, via Frassati, piazza S. Rocco, strada per frazione Chiavolino e fraz. Chiavolino. In totale saranno 4,3 km per quantp riguarda questo secondo tratto.



La premiazione, la quale si svolgerà nel medesimo luogo del ritrovo, consiste in una borsa con prodotti tipici biellesi ai primi 5 di ogni categoria, più fiori al primo classificato. Inoltre, sarà data una targa ricordo, e una maxi confezione di riso, alle prime tre società.



Preiscrizioni entro le ore 22 di venerdì 1° luglio su https://www.ciclocolor.com/ o su https://www.facebook.com/ComitatoCiclismoAcsiNovaraVCO. Per maggiori informazioni: 329.4924661 (Gionni Miscioscia, presidente Pedale Cossatese); 347.7620924 (Pier Angelo Giardino, vice presidente Pedale Cossatese) e https://www.facebook.com/groups/153618441459569.