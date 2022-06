Poker di ori per la Asd Skating Biella ai campionati nazionali

Dal 22 al 26 giugno si è svolta all’RDS STADIUM di Rimini la fase nazionale MSP Italia “ Memorial Lara Lupinc” .

Le prime a scendere in pista giovedì 23 giugno sono state Sofia Riberno e Siria Foglia Paruccin che, alla loro prima esperienza a livello nazionale , sentono la tensione della gara e si qualificano nella categoria “grandi livello 3” al nono ed al sedicesimo posto. Buona prestazione anche per Monfrecola Aurora che nella categoria “ medi livello 2” si posiziona al decimo posto in una categoria molto numerosa.

Nella mattinata di sabato 25 giugno la prima a scendere in pista è stata la più piccola tra le atlete agoniste: Adele Recupero classe 2013 nella categoria “piccoli livello 2” si aggiudica il quarto posto e per pochissimi decimi non sale sul podio. Nel pomeriggio è stata la volta di Alessandra Monfrecola che nella categoria “master livello 3” si aggiudica la prima posizione ed il titolo di campionessa nazionale MSP 2022, per Alessandra è stata una grande sorpresa oltre che una grandissima soddisfazione poiché quest’anno non era ancora riuscita a salire sul gradino più alto del podio. Prima classificata e titolo nazionale di campionessa italiana MSP 2022 anche per Annarita Paraggio che nella categoria “master livello 5” riesce a mettere dietro di sé tutte le avversarie. Sesto oro consecutivo e titolo di campionessa nazionale MSP 2022 nella categoria “ professional livello 5” anche per Lucrezia Recupero, che nonostante non fosse in splendida forma riesce a strappare un ottimo punteggio ai giudici e gli applausi del pubblico. Titolo di campionessa nazionale MSP 2022 anche per Maria Elena Recupero che nella categoria “professional livello 6” esegue un ottimo disco di gara lasciando dietro di sé atlete provenienti anche dall’Estonia.

Questa di Rimini è stata una competizione che ha visto scendere in pista tantissimi atleti italiani e anche alcune squadre dell’Estonia e dell’Ucraina. Mentre per la maggior parte delle atlete la stagione sportiva terminerà alla fine di giugno, per Lucrezia, Annarita e Maria Elena proseguono gli allenamenti poiché saranno impegnate nei campionati nazionali UISP che si terranno a Mirandola ( MO) dal 1 al 16 luglio. Grande soddisfazione per i quattro titoli nazionali e per le ottime gare eseguite sia per gli allenatori che per la dirigenza; quest’anno, dopo due anni di stop a causa del COVID, si è finalmente tornati a gareggiare in molte competizioni sia a carattere regionale che nazionale. Quest’anno la ASD Skating Biella ha ottenuto ottimi piazzamenti grazie alla determinazione con cui le atlete si sono allenate sottoponendosi anche a lezioni di danza coreografica tenute da Carola Balocco ed alle intense sedute di preparazione atletica.

Un enorme in bocca al lupo alle tre atlete biellesi che si scontreranno con avversarie molto preparate provenienti da tutta l’Italia. I corsi riprenderanno nuovamente il 15 settembre 2022, per info contattare: skatingbiella@gmail.com oppure chiamare il numero 3337704419.