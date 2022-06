Golf, bravi i Biellesi in provincia di Torino: podio alla gara nazionale “Teodoro Soldati”

Nella giornata di ieri, lunedì 27 giugno, si è disputata la gara giovanile nazionale “Teodoro Soldati” presso il golf club la Margherita, in provincia di Torino. Il campo era in perfette condizioni, con Green molto veloci che hanno costretto i giovani atleti a concentrarsi fino all’ultimo Putt e a giocare con strategia per poter ultimare la gara con il miglior risultato possibile.



Ottimi i risultati dei biellesi, Filippo Gamma del Golf “Le Betulle” e Stefano Pavan, del Golf “Il Mulino” che salgono sul podio, rispettivamente al 1°e 2° posto della categoria maschile, battitore avanzati.

Nella categoria Femminile, sempre battitori avanzati, vince Maddalena Falla, del golf “Il Mulino” consegnando uno score di -8 colpi netti. Bravi anche Sara Montejo, Tommaso Falla e Tommaso Ghedini, tutti del golf “Il Mulino”. Complimenti anche ai maestri che li seguono con grande passione.



In questi mesi i due circoli biellesi hanno fatto molta attività di promozione con la partecipazione di diverse scuole che hanno aderito ai programmi di avvicinamento al golf proposti. Grande adesione e ottimi risultati.

Sperando che questi giovani, riescano a trasmettere la bellezza che questo sport può offrire, e all’ immenso benessere di trascorrere giornate in allegria, tra amici e con la natura coprotagonista.

Altre gare attendono questi giovani atleti da qui a settembre, tutte in trasferta nei campi piemontese, le gare nei campi biellesi si sono tenute a giugno, la finale Under 14 del torneo nazionale “Teodoro Soldati” si svolgerà sul campo del Golf Club di Cavaglià, splendido percorso di 18 buche.