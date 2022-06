A Piatto domenica di grande ciclismo con il trofeo Squillario

Domenica 3 luglio si svolgerà la 71esima edizione del trofeo Squillario. La corsa, dedicata alla categoria allievi, partirà da Valdengo alle 11.15.

Il socio del Velo club Piatto, Luca Botta, si è detto entusiasta per il numero di iscritti raggiunti in questa edizione: “Al momento ci sono 126 corridori iscritti che, anche se non è un record, è un numero elevatissimo considerando che siamo stati fermi per 2 anni – ha dichiarato – Inoltre, le iscrizioni chiudono domani quindi il dato potrebbe aumentare. Tra gli iscritti abbiamo 50 piemontesi, tantissimi lombardi e 12 trentini. Oltre a loro, c’è anche la regione Friuli che ha inviato diversi atleti: questi dati ci rendono molto felici. Ulteriore segno di come il nostro tracciato sia ritenuto idoneo per la preparazione ai campionati nazionali che sono alle porte”.

Un altro elemento che aumenta il prestigio della competizione è il numero di regioni che saranno rappresentate nella corsa di domenica: “Abbiamo 4 rappresentative regionali mandate dai rispettivi comitati che sono Piemonte, Lombardia, Friuli e Trentino. Oltre a loro, abbiamo altri atleti in rappresentanza di Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Puglia.”