In Italia o all'estero: l'escalation delle vacanze in barca con skipper

Vacanze estive al mare? Sì, ma meglio in barca e con lo skipper! È questa una delle ultime tendenze di viaggio che piace ai turisti di tutto il mondo e che sta prendendo piede anche in Italia negli ultimi anni. Si tratta di vacanze che concedono una fuga divertente in alcune più belle località di mare, sia in Italia che all'estero, e che permettono di vivere momenti di relax e libertà unici.

Del resto a chi non piacerebbe farsi trasportare in località meravigliose, lasciandosi accarezzare dolcemente dalla brezza marina e facendosi baciare dal sole? Per concedersi questo lusso è meglio prenotare vacanze in barca con skipper organizzate da un tour operator online come Tramundi, in grado di offrire numerose e differenti esperienze per chi ama muoversi in barca.

In questo modo, in compagnia di uno skipper preparato e di una valigia ristretta, si potranno raggiungere destinazioni stupende come le isole greche del Dodecaneso o dello Ionio, con soste in piccoli borghi e villaggi, passando tra calette e baie meravigliose o rilassandosi nelle tante spiagge delle isole greche che offrono un mare cristallino e panorami mozzafiato.

Con questa prospettiva in valigia non servirà molto: oltre ad abiti e documenti, però, meglio portarsi una macchina fotografica per immortalare questi posti unici al mondo. Insieme alla Grecia, anche la Croazia ha molto da offrire per gli amanti delle vacanze in barca a vela: se siete indecisi vi consigliamo un tour nel Parco delle isole Incoronate per scoprire le isole naturali di Mana e Vrgada e centri storici di Opat, Zara e Sali: una vera meraviglia.

Così come la Spagna, da navigare in direzione di Ibiza e Formentera, luoghi di divertimento ma anche perfetti per esplorazioni in mare per nuotare con delfini e tartarughe e da esplorare nell'entroterra, tra riserve naturali e parchi.

Senza uscire dai confini italiani si può valutare una vacanza in barca a vela in Sardegna, magari in direzione della Corsica, con tappe nelle più belle spiagge naturali di questa regione oppure la Sicilia, per raggiungere le isole Eolie e tuffarsi nel mare più blu.

Salendo, c'è anche l'Arcipelago Toscano con la bella isola d’Elba e i suoi lidi, come la spiaggia di Sansone, la più selvaggia del nord dell'isola, incastonata in una bianca scogliera.

Da non dimenticare, poi, l’isola di Capraia, perfetta per fare trekking tra la natura, scoprire il Forte San Giorgio, il belvedere, il piccolo sito archeologico e Marina di Campo, ideale per fare snorkeling tra le grotte di Cala del Fico e la baia di Lacone.