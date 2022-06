Venerdì 1 luglio torna, per tre serate, l'evento che porta l'arte di strada in città: StreetArt RivaFestival!

Per questa nona edizione abbiamo il piacere di presentarvi Artisti di altissimo livello che hanno avuto modo di esibirsi nei più grandi festival nazionali ed internazionali.

Venerdì sera torniamo con la tradizionale formula degli spettacoli nelle vie e piazze del rione offendo la possibilità di assistere gratuitamente a proposte musicali, di teatro di strada, passando da esibizioni di acrobatica aerea a 4 metri di altezza a momenti poetici con i disegni di sabbia.

Per la prima serata saranno con noi Domenico Ciano, in arte Dom Urban Drummer, musicista eccentrico di strada capace di miscelare i suoni provenienti da tutti gli oggetti che gli capitano sotto mano.

GialloAperto vincitori della call #BIOnStage che premia compagnie che per via del periodo pandemico non sono riusciti ad entrare nei circuiti tradizionali performativi. Il gruppo composto da 5 ragazze presenterà uno spettacolo di acrobatica aerea con tessuti e cerchio in Piazza San Giovanni Bosco.

Il team Crazy Swing Hornet che permetterà di danzare e festeggiare il ritorno del festival per le vie del quartiere.

In via Belletti Bona ci saranno tre momenti curati da Ermelinda Coccia, artista marchigiana specializzata nel comporre disegni di sabbia che verranno proiettati in tempo reale.

In Piazza del Monte avremo due Star del mondo circense: i Nani Rossi . Sicuramente qualcuno di voi li riconoscerà poichè si sono esibiti nei migliori circhi internazionali e in diverse trasmissioni televisive. Il loro spettacolo è il giusto equilibrio tra tecnica di acrobatica mano a mano e tecnica teatrale impeccabile.

Per tutte e tre le serate sarà attiva l'area street food in piazza del Monte dalle ore 19.00. Venerdì sera troverete anche lo stand del nostro media partner Tabui, due stand di CNA impresa donna e il truccabimbi di AlicE20. In via Italia ci saranno inoltre intrattenimenti e attività promossi da Ascom Biella e Confesercenti del Biellese in occasione del ritorno di Shopping Sotto le Stelle.

Vi aspettiamo allo StreetArt RivaFestival e ricorda: tre serate con artisti sempre differenti, tutti gli spettacoli sono gratuiti e in caso di pioggia tutti gli show verranno proposti all'interno della palestra San Giovanni Bosco (San Cassiano) ingresso da Via Galileo Galilei.

https://www.facebook.com/bistreetart

https://www.instagram.com/streetartrivafestival/

https://www.facebook.com/entemanifestazioni.biellariva