Torna a Cossato la Festa dei Risotti

A Cossato torna la Festa dei Risotti. La settima edizione sarà organizzata dalla Fidas, donatori di sangue Piemonte. L'obiettivo? Divertire tutto il paese, raccogliere fondi e incitare a donare il sangue.

L'evento si terrà a Cossato nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio presso la Piazza Croce Rossa, dove solitamente si tiene il mercato coperto. La festa inizierà venerdì alle 19, all’incirca, per poi terminare domenica dopo il pranzo. Venerdì a cena si potranno gustare due tipi di risotti, oltre che hamburger e patatine e diversi antipasti; per poi proseguire la serata con la Freddie Band.

Sabato, invece, per cena si potranno gustare due nuovi tipi di risotti, diversi da quelli del venerdì sera; le “Schegge Sparse” animeranno poi la serata. Domenica, infine, alle 12, ci sarà un pranzo con menù fisso per poi continuare, fino alle 16, con i Max Music. Il ricavato verrà donato in beneficienza. Per ulteriori informazioni contattare al 347 3311273 o al 335 7302640.