Biella, in piazza sabato sera con la “Flu Band”

Nel contesto dello spumeggiante calendario di “Biella Estate”, fortemente voluto dall'assessore Massimiliano Gaggino, l'evento di sabato sera in piazza Colonnetti (ore 21) vedrà protagonista l'orchestra lombarda Flu Band: liscio e non solo. Il gruppo musicale nasce nel 2007, ed è composto da cinque elementi, quali batteria (Davide Bego), basso (Lito Olog), chitarra (Ernesto Gaio), voce femminile (Anna Borriello) e il tutto capitanato dal pianista, fisarmonicista e cantante Fulvio Finocchiaro.

La musica proposta dalla band spazia dal liscio alla disco Anni ‘70/80/90 fino ai giorni nostri, passando dal latino con brani celebri. Insomma la parola d'ordine sarà DIVERTIMENTO!!! Una serata gratuita a favore della popolazione biellese, sostenuta dal consigliere comunale, nonché presidente della VI Commissione Corrado Neggia. “Ringrazio l'Assessore Gaggino per la consueta attenzione e sensibilità verso avvenimenti popolari e aggregativi come questo.

L'invito è esteso a tutti, partecipate numerosi e divertitevi. Ne abbiamo bisogno per tornare alla normalità dopo due anni contaminati dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Questo evento non rimarrà isolato”. La Flu Band infatti tornerà a Biella per festeggiare il Ferragosto con chi rimarrà in città. Il coordinamento dell’evento sarà gestito da Proloco Biella e Valle Oropa insieme a Fabrika.