Una carta prepagata è pignorabile?

E’ possibile evitare il pignoramento di fondi con una prepagata?

Una carta prepagata si rivela davvero utile al giorno d’oggi. Grazie ad essa si possono effettuare trasferimenti di denaro, ci si può far accreditare lo stipendio o la pensione, si possono fare acquisti online, etc.

Negli ultimi tempi sono sempre più richieste le carte IBAN, che dispongono appunto del codice IBAN. Queste carte particolari racchiudono un po’ quasi tutte le funzionalità che ha un conto corrente, con il vantaggio di poter risparmiare moltissimo sui costi di gestione.

Una delle domande che si pongono i possessori di una prepagata è se questa è pignorabile. Può succedere infatti di non riuscire a pagare un debito. In questo caso, alcuni hanno pensato di trasferire il proprio denaro dal conto corrente alla carta, pensando che in questo modo i propri fondi siano al sicuro. Ma stanno realmente così le cose? Prima di andare a scoprirlo, vediamo di capire meglio il funzionamento delle prepagate.

Come funziona una prepagata

Una prepagata è una sorta di portafoglio virtuale che deve essere ricaricato ogni volta prima di essere utilizzato. Anche se è collegata ad un conto corrente, la carta non attinge automaticamente a quest’ultimo, così come fa una carta di debito. Si rivela pertanto utilissima soprattutto da chi vuole fare degli acquisti online in tutta sicurezza. Ma il bello è che una prepagata non deve essere necessariamente collegata ad un conto.

A questo punto ci si chiede se una simile carta sia pignorabile.

Cosa dice la legge

Ebbene, in parole povere, tutte le carte nominative, che vengono cioè registrate a nome di qualcuno nel momento in cui vengono rilasciate, possono essere pignorate. In pratica, attraverso l’ufficiale giudiziario, il creditore notifica alla banca o all’istituto che ha emesso questa carta la richiesta di pignoramento fino a quando non viene saldato il debito.

La banca non va a fornire i dati sensibili del debitore, né tanto meno deve dire al creditore quali siano gli strumenti finanziari utilizzati, ma ha l’obbligo di intervenire secondo la notifica e di pignorare il conto corrente e le schede ad esso collegato, anche le prepagate.

Questo è vero in ogni caso in cui si parla di prepagate nominative, come la carta Hype.

Le uniche carte che non sono pignorabili sono quelle usa e getta, che vengono acquistate, ricaricate ed utilizzate fino al limite stabilito. Una volta ricaricata ed utilizzati tutti i soldi fino al limite non resterà altro da fare che gettarla.

Alcuni a questo punto si possono chiedere come fa il creditore a sapere quali sono gli strumenti finanziari utilizzati dal debitore. In realtà non c’è alcun bisogno di ricorrere ad investigatori o a terzi per scoprire quali sono i fondi che appartengono a chi deve del denaro e si dimostra inadempiente.

Attraverso una richiesta al giudice e dopo aver presentato l’atto di precetto al debitore, può accedere all’anagrafe tributaria e all’archivio dei rapporti finanziari di quest’ultimo, a cui può accedere tranquillamente l’Agenzia dell’Entrate.