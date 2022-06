Cinema e musica lungo la Roggia, weekend ricco di eventi

In occasione delle domeniche della Rete Museale Biellese in cui il Lanificio Botto e il villaggio operaio saranno aperti come sempre in orario 14,30 – 18,30, con possibilità di visita, guidati dalle operatrici della rete, la domenica 3 luglio si arricchisce di un evento sperimentale effettuato in residenza e di portata internazionale:"Into The Unknown Group - La roggia in arte".

L’idea della residenza nasce dall’americana L. Mikelle Standbridge trapiantata nel biellese da un ventennio e fondatrice e direttrice di Casa Regis - Center for Culture and Contemporary Art, Valdilana (BI) www.casaregis.org Attraverso questa struttura molti artisti vengono in Italia per effettuare residenze creative godendo delle bellezze naturali del biellese. Per il mese di luglio Mikelle avrà diversi ospiti illustri: Shooka Afshar (Iraniana) compositrice e cantante lirica lavorerà a stretto contatto con acqua, pietra e verde a Rialmosso, in una bellissima villa patronale, con dieci artisti provenienti da vari campi artistici che l’accompagneranno in un mese di residenza alla ricerca di nuove forme espressive. La compositrice e soprano Shooka ha appena terminato di scrivere la sua ultima performance musicale, "Manipulation".

Shooka usa quella che viene chiamata una partitura grafica, che è un modo di comporre usando forme e colori piuttosto che notazioni musicali. Dal 1° luglio i dieci affermati artisti internazionali provenienti da arti diverse: pittura, danza, movimento, musica, arti visive e canto si riuniranno in Valle Cervo per interpretare questo nuovo progetto.

Per conoscere e scoprire il loro percorso occorre venire a Miagliano il 3 luglio e poi il 22 luglio, in quest’ultima data avverrà un’anteprima performativa che toccherà successivamente diverse città con una tournée in Italia e Los Angeles. Si comincerà il 3 luglio con una passeggiata musicale lungo la roggia che mescolerà alla musica varie discipline (da Folk al Classico), e poi li rivedremo a Miagliano la sera del 22 luglio per un'anteprima del progetto creato dalla loro collaborazione, "Manipulation".

Conosciamo gli artisti: Shooka Afshar Iraniana - Band Leader, soprano, compositore, flautista e pianista; April Claggett, Americana, Arte Visiva e Pittura; Matt Savage, Americano - pianista/compositore jazz; Steven McKellar, Sud Africano, è un pittore e musicista sudafricano; Rhine Singleton, Americano, chitarra; Stevie Kincheloe, Americana - Body Movements e Pittura; Garv McGraw, Americano – Violinista; Sogol Shirazi, Iraniana-Americana, Body Movement e piano; Dani Green Americana, è una cantautrice, poetessa e musicista. Prenotazioni 351 8862836 amicidellalana@gmail.com

In questo fine settimana però ci saranno altre importanti novità. Sono aperte le selezioni per partecipare al nuovo progetto cinematografico di Storie di Piazza aps che per il 2022 si chiamerà Contiamo su di noi-Connessioni, è un progetto nato nel 2021 da Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini per Storie di Piazza aps, dedicato ai giovani, al cinema, alla comunicazione, alla scoperta e alla promozione del territorio. Il progetto prevede l’effettuazione di laboratori e corsi gratuiti di recitazione, teatro, linguaggio audiovisivo e la realizzazione di cortometraggi e video-cartoline collettive ambientati in alcuni paesi del Biellese.

Un progetto di Storie di Piazza sostenuto da Fondazione CR Biella, Fondazione Biellezza e da alcuni Comuni coinvolti nell’iniziativa. 1-2-3 Luglio Io e il mio bagaglio, recitazione cinematografica, con Davide Ingannamorte a Miagliano Il primo importante appuntamento con la formazione sarà il laboratorio gratuito Io e il mio bagaglio, che si svolgerà a Miagliano, dal 1° al 3 luglio, destinato ai giovani che vogliono scoprire la recitazione cinematografica.

Per partecipare al progetto generale e per iscriversi alla formazione specifica occorre rispondere al questionario on line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGjcfYVv_rF4GhtoqooNLiRy0Vgj6TerPI0l5QZJ0Po1YDBw/viewform A condurlo sarà un giovane, il diciannovenne Davide Ingannamorte, allievo all'Accademia Internazionale di Teatro a Roma.