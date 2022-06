Biella, alla festa patronale di Chiavazza anche il coro alpino Cento Voci

Venerdì 24 giugno, in occasione del concerto estivo della Fanfara alpini Valle Elvo diretta dal maestro Massimo Pellicioli con la partecipazione dei cantanti Sara Ramella e Max Gillo, vi è stato l'appuntamento di chiusura della festa patronale di S Quirico a Chiavazza: in tale occasione, è stato ospite speciale il Coro alpino sezionale "Cento Voci " nato per i festeggiamenti per i cento anni della nostra sezione alpina. Diretto dai maestri Guido Bertone ed Emanuele Mazzia Piciot la seconda esibizione del coro, dopo l'esordio di piazza Duomo del 3 giugno, è stata molto gradita dal numeroso pubblico intervenuto .