Si siede pericolosamente sul ponte dell'Asmara, scatta l'allarme e arriva l'elisoccorso

Attimi di preoccupazione a Campiglia Cervo. Nel pomeriggio di ieri, 28 giugno, alcuni passanti hanno notato un anziano seduto pericolosamente sul ponte, in prossimità del ristorante Asmara. Temendo per la sua incolumità, hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 e dei Carabinieri.

Sembra che non fosse la prima volta: già il giorno prima, il pensionato si era reso protagonista di un episodio analogo: pare, infatti, che fosse con le gambe penzolanti nel vuoto. Sul posto si è portato l'elisoccorso che ha provveduto a trasportarlo in ospedale per l'assistenza del caso.