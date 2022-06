Anziana in difficoltà a Tollegno, i Vigili del Fuoco entrano dalla finestra per soccorrerla (foto di repertorio)

Scatta l'allarme a Tollegno per un'anziana in difficoltà. L'episodio è avvenuto questa mattina, 29 giugno: stando alle prime ricostruzioni del caso, la donna non riusciva più rialzarsi dopo una caduta all'interno del proprio alloggio.

Sul posto i Vigili del Fuoco che si sono portati sul balcone, situato al primo piano della palazzina: dopo aver aperto una finestra, la squadra ha prestato la prima assistenza alla malcapitata. Quest'ultima è stata poi affidata alle cure dei sanitari.