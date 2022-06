Momenti di preoccupazione questa notte a Cavaglià per un persona ubriaca. Stando alle ricostruzioni del caso, l'uomo avrebbe cominciato a disturbare alcuni passanti. Ad uno di questi, avrebbe perfino mostrato un coltello.

All'arrivo dei sanitari e dei Carabinieri, è stato caricato in ambulanza in direzione dell'ospedale per le cure del caso. Molto probabilmente verrà denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.