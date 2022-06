Tanti auguri Angela per i tuoi 100 anni FOTO

Angela nasce a Bergantino in provincia di Rovigo nel lontano 1922. Era il 28 giugno quando Armide e Armando danno alla luce Angela. Sin da piccola Angela è circondata da grande affetto in una famiglia composta da sei fratelli e sei sorelle. La numerosa famiglia Castaldelli viveva in un cascinale insieme a zii, cugini e partenti vari gestendo tutti insieme una azienda agricola di proprietà su un vasto terreno, lavorando campi di colture e badando al bestiame. Un cascinale che poteva ospitare una cinquantina di persone tutte imparentate tra loro, questa era la grande famiglia di Angela! Fu negli anni della guerra che il cascinale perse la sua funzione, diventò un nascondiglio di armi utilizzato dalle SS.

Oggi il cascinale della nutrita famiglia Castaldelli è diventato uno dei più belli alberghi del rovigotto. Angela trascorre la sua adolescenza in un convento di Varese, dove si trasferisce da sola. Dopo otto anni di clausura rinuncia al suo grande sogno di prendere i voti in quanto veniva messa ai lavori forzati insieme alle novizie, quasi come fossero schiave. Ed è da qui che nel 1962 parte alla volta di Roma e comincia a lavorare come cameriera al ristorante “America”, famosissimo in quegli anni. Non appena raggiunge la sua autonomia finanziaria Angela investe il suo denaro per avviare l’attività di “affittacamere” sempre a Roma, l’attività che la porterà alla pensione nel 1982.

Negli anni a seguire Angela si trasferisce in Piemonte e inizia il suo percorso di volontariato per la Croce Rossa Italiana partecipando e promuovendo moltissime missioni umanitarie. Riceve anche una medaglia di bronzo.

Una vita piena, senza momenti di inattività; abile e con doti culinarie d’eccellenza, viene chiamata nei rifugi a cucinare. E’ in uno dei suoi viaggi verso la Valle d’Aosta che Angela viene coinvolta in un brutto incidente stradale che le compromette l’utilizzo delle gambe. Inizia subito un periodo di riabilitazione, purtroppo con poca costanza. Da qui la vita di Angela è una corsa in discesa, la situazione precipita proprio nel momento in cui, a causa della sua impossibilità di movimento capisce di non poter più stare da sola, e nell’anno 2016 decide coscientemente di entrare presso la Residenza Maria Grazia.

Grande viaggiatrice e sognatrice, Angela ha visitato il Brasile, la Russia, l’Egitto e altri posti che ahimè oggi non ricorda più… Non importa, ci basta leggere la sua storia per proseguire da soli con la nostra immaginazione!