Electric Day: il 2 luglio le auto elettriche non avranno più segreti!

L’evento che ti aiuterà a scoprire tutto sul mondo delle auto elettriche si avvicina e ti aspetta a Bielmonte! Nuova Assauto, concessionaria ufficiale per i tre brand: MG, Ford e Hyundai, per il Biellese e Valsesia, ha organizzato una giornata dedicata alla mobilità elettrica così da permettere a chi vuole avvicinarsi a questa nuova forma di mobilità che rappresenterà il prossimo futuro del settore automotive a provare le auto e togliere qualsiasi dubbio alle proprie domande.

Dal 2035 in Europa sarà vietata la produzione e la vendita di tutte le vetture nuove con alimentazione termica (benzina, diesel) per dar spazio ai nuovi motori elettrificati.

“Vogliamo aiutare tutte le persone a conoscere ed avvicinarsi alla mobilità elettrica con una prova su strada completa a Bielmonte, dove potranno scegliere e provare la vettura più adatta alle proprie esigenze tra le auto dei tre brand che rappresentiamo - Ford, Hyundai ed MG. Un nostro esperto di prodotto vi accompagnerà per farvi apprezzare tutte le caratteristiche tecnologiche e dinamiche che le nostre auto elettriche possono offrirvi. Ma Electric Day non sarà solo guida! Con i due workshop, disponibili anche in diretta sui nostri canali social, ti aiuteremo a capire le differenze che esistono tra i diversi tipi di ricarica con focus dedicato al mondo dell’officina” ha detto Riccardo Valle, Automotive digital manager per il gruppo Nuova Assauto.

L’evento si terrà Sabato 2 Luglio presso il piazzale della biglietteria di Bielmonte, di fianco al parcheggio coperto, dove troverai al tuo arrivo tutte le auto cariche, pulite e pronte per essere provate in una delle strade più panoramiche e suggestive del nostro territorio biellese. Durante la giornata si potranno seguire due workshop organizzati da Nuova Assauto, fruibili anche online in diretta, dove verranno trattati i temi legati alle infrastrutture di ricarica e le varie tipologie che esistono per ricarica le batterie delle auto o dei veicoli commerciali, e la differenza che c’è nella manutenzione ordinaria e straordinaria di un veicolo a batterie rispetto ad uno con motore tradizionale.

Siete pronti a vivere un’esperienza elettrizzante con Nuova Assauto?

Scopri tutti i dettagli sull’evento Facebook oppure sul sito di Nuova Assauto cliccando il link di seguito!

Scopri come partecipare: https://www.nuovaassauto.com/electric-day-vivi-la-nuova-mobilita-con-unesperienza-elettrizzante/?utm_source=CNA&utm_medium=Blog&utm_campaign=Blog