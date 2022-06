Seab, eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione

Come aveva annunciato il Presidente Seab, Luca Rossetto, a dicembre 2021 in audizione al Consiglio Comunale di Biella, il Consiglio di Amministrazione da lui guidato avrebbe terminato il suo incarico in caso di omologa del concordato preventivo per il salvataggio della società.

Il Tribunale di Biella ha omologato il concordato lo scorso 21 giugno, l'azienda è stata salvata, e ieri, martedì 28 giugno, l'assemblea dei sindaci soci di Seab ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'elezione si è svolta con la presentazione di due liste. La prima espressa dal Comune di Biella con candidati il presidente Cosrab Gabriele Bodo Sasso, la commercialista Antonella Mosca, ed il vice presidente Enerbit Giovanni Femminis. La seconda dal Comune di Vigliano con l'attuale vice presidente Seab Andrea Basso e l'ex consigliere Cosrab Barbara Bancheri.

Lo scrutinio ha detto che la lista Biella ha preso il 62% dei voti calcolati in base alla partecipazione dei comuni soci in Seab, con la lista Vigliano al 38%.

Risultato, candidati tutti eletti in quanto i posti in consiglio sono 5, con la lista di Biella in maggioranza, che, nelle prima riunione del Cda, dovrebbe eleggere presidente Gabriele Bodo Sasso.