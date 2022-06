Candelo esulta, sarà emesso a livello nazionale un francobollo sul Ricetto

E' ufficiale: sarà emesso a livello nazionale un francobollo sul Ricetto di Candelo! Candelo è infatti presente nel programma di emissione delle carte-valori postali per l’anno 2022 sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha accolto la richiesta del Comune.

A darne l'annuncio il sindaco di Candelo Paolo Gelone: “L’emissione di un francobollo dedicato a Candelo è senz’altro un grande riconoscimento al valore storico-culturale-turistico di Candelo per l'Italia intera, un altro passo importante e di alto livello per la valorizzazione e promozione del nostro paese e di tutto il territorio”.

Nella serie dedicata al turismo e ai patrimoni naturali e paesaggistici, oltre a Candelo sono stati selezionati Riccione, Siracusa e Venafro. Il programma di uscite potrà subire variazioni ma la designazione di Candelo è ufficiale; non sono infatti ancora definite le date di uscite e il valore di vendita.

Le immagini saranno comunicate il giorno di uscita presso gli sportelli di Poste Italiane, che cura distribuzione e realizzazione di prodotti correlati come l’annullo del primo giorno di emissione. "Non possiamo che essere grati e ringraziare il notaio Giovanni Fulcheris di Biella, appassionato di filatelia che ha collaborato da lungo tempo con il Comune per questo obiettivo, e ringrazio dell'interessamento anche il senatore Gilberto Pichetto" conclude il sindaco.